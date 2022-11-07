Пассажирский самолет Стамбул - Екатеринбург экстренно сел в аэропорту Сочи

Аварийная ситуация произошла над Черным морем спустя 18 минут после вылета.

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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Стамбул - Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Сочи после сообщения о разгерметизации салона. Отмечается, что воздушное судно поднялось на высоту чуть более десяти тысяч метров, однако далее стало снижаться.

«В Сочи экстренно сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул - Екатеринбург после срабатывания датчика разгерметизации. Посадка прошла в штатном режиме», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, уточняется, что аварийная ситуация произошла над Черным морем спустя 18 минут после вылета.

Ранее пассажирский Boeing, летевший по маршруту Грозный - Москва, подал сигнал бедствия и запросил возвращение в аэропорт вылета.