В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео

В аэропорту Сочи самолету Boeing 737-800, который следовал рейсом «Новосибирск - Сочи», пришлось уйти на второй круг из-за сильных порывов ветра и нестабильного захода на посадку. Авиасудно буквально сдуло сильнейшим ветром. Инцидент попал на видео, снятое очевидцами.

На кадрах видно, как самолет готовится к посадке с выпущенными шасси, но ветер сносит его с курса взлетно-посадочной полосы, и оно уходит на второй круг в сторону окрестных гор.

Накануне в Сочи были сложные погодные условия. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. К слову, вторая попытка посадки прошла благополучно. В результате инцидента никто не пострадал.