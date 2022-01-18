Вертолет Ми-8 экстренно приземлился с поврежденным винтом в НАО

В Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку возле поселка Варандей. При приземлении он получил повреждение винта. На борту находились 11 человек, о пострадавших не сообщается.

Как сообщают «Известия», винт вертолета зацепил землю. Воздушное судно не смогло добраться до посадочной площадки из-за снежной бури.

Ранее в Башкирии вертолет марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль. Один человек погиб, и двое госпитализированы с травмами.