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«Он канцелярией управляет»: в МИД РФ оценили важность генсека НАТО в политике

Алексей Курильченко
14:13 08.11.2022
Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, генсек НАТО лишь произносит то, что от него требует начальство.
«Он канцелярией управляет»: в МИД РФ оценили важность генсека НАТО в политике
© Фото: ТРК "Звезда"
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Различные спекуляции на тему личности нового генерального секретаря НАТО не имеют смысла, так как эта должность, подразумевает лишь произносить то, что требуют главные политические органы Альянса. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью Наталии Метлиной в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Совершенно непринципиально, потому что генеральный секретарь при всем его громком названии в общем-то управляет канцелярией, секретариатом НАТО, то, что он произносит, - это согласовывается в главных политических органах альянса», - заявил Грушко.

Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на должность главы НАТО. В настоящий момент есть четыре человека, которые могут занять кресло генсека альянса. В это число входят вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд. По данным издания, в Вашингтоне ее кандидатуру называют основной.

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