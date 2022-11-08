Полиция выявила масштабную мошенническую схему в петербургских барах

Клиенты заведений платили по несколько миллионов за удовольствие угостить коктейлем «случайную» знакомую.

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Полиция выявила масштабную мошенническую схему в барах Санкт-Петербурга.

Клиенты заведений платили по несколько миллионов за удовольствие угостить коктейлем «случайную» знакомую, которая на самом деле оказывалась подставной спутницей.

Жертвами становились состоятельные мужчины, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо готовые перейти в это состояние под пристальным контролем «незнакомки». Для верности мужчин дополнительно накачивали контрафактным алкоголем из бутылок с этикетками от элитного спиртного, а затем выставляли счет.

Схема была разнообразной: либо за один раз закладывали солидную сумму чека, либо несколько раз подсовывали один и тот же счет для повторной оплаты.

Ранее в Санкт-Петербурге проверили систему оповещения воздушной тревоги. По всему городу звучали сирены и громкоговорители. Было отмечено, что данное мероприятие проводилось для оценки готовности и технического состояния системы оповещения.