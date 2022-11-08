В Петербурге проверили систему оповещения воздушной тревоги: видео

Отмечено, что данное мероприятие проводилось для оценки готовности и технического состояния системы оповещения.

© Видео: ЖК ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО / УТКИНА ЗАВОДЬ / OFFICIAL, ВКонтакте © Фото: ЖК ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО / УТКИНА ЗАВОДЬ / OFFICIAL, ВКонтакте

Утро 8 ноября для петербуржцев стало буквально тревожным. С 10.35 до 11.00 включались сирены и громкоговорители по всему городу. Также в Санкт-Петербурге были задействованы телеканалы и радиостанции, технические средства организаций.

Причиной такого громкого ноябрьского утра стала комплексная проверка системы оповещения. Это необходимо для оценки ее готовности и технического состояния. Видео работы системы оповещения опубликовано в сети «ВКонтакте».

При проверке также были отработаны необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.