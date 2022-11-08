Собственник сгоревшего в Костроме клуба сменил арендатора перед проверкой пожарной безопасности

В отношении данного заведения была установлена дата проверки - октябрь 2019 года, однако в декабре 2018 года владелец «Полигона» передал здание в аренду другому арендатору.

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Владелец сгоревшего костромского ночного клуба «Полигон» Ихтияр Мирзоев сменил арендатора незадолго до запланированной проверки инспекторами Государственного пожарного надзора. В результате проверка не была осуществлена.

Поясняется, что к 1 октября 2018 года прокуратура утвердила план проверок юридических лиц на 2019 год. Однако в начале декабря этого же года владелец «Полигона» сменил арендатора с ООО «Полигон» на ООО «Империя».

«По согласованию с прокуратурой в него было включено ООО "Полигон" как арендатор развлекательного центра "Полигон". Была установлена и дата проверки - октябрь 2019 года. Однако уже после утверждения этого плана Мирзоев в начале декабря 2018 года сдал здание в аренду ООО "Империя"», - приводит ТАСС информацию правоохранительных органов.

Там пояснили, что с 2016 по 2018 год в России действовал мораторий на проверки объектов малого бизнеса. В октябре 2019 года в рамках запланированной проверки инспектор посетил арендатора ООО «Полигон», но там его уведомили, что не имеют отношения к одноименному ночному клубу.

«В связи с этим был составлен акт о невозможности проведения плановой проверки. При этом к данному времени был утвержден план проверок на 2020 год, и новый арендатор - ООО "Империя" - в него попасть не смог», - добавили в правоохранительных органах.

Напомним, в данном ночном клубе в результате пожара погибли 13 человек. Интернет полон множеством отрицательных отзывов о развлекательном центре. Пользователи писали о постоянных драках и конфликтах по ночам.

Некоторые отмечали, что о пожарной безопасности в здании заботились плохо. По данным МЧС, проверки в «Полигоне» не проводились. Все из-за того, что собственником был предприниматель, отнесенный к категории «малый бизнес».