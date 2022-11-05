Драки и заблокированные выходы: хронология смертельного пожара в Костроме

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: СУ СК России по Костромской области

Сейчас спасатели разбирают завалы на месте смертельного пожара в кразвлекательном центре «Полигон» в Костроме, в котором ночью вспыхнул огонь. По последним данным, погибли 13 человек. Пострадали, как минимум, четверо.

Огонь охватил здание очень быстро. По словам очевидцев, сначала загорелись декоративные элементы, а в течение нескольких минут вспыхнул весь центр. В огне оказалось 3,5 тысячи квадратных метров.

Пламя даже угрожало ближайшим домам. Из них пришлось эвакуировать людей. В самом «Полигоне» в момент пожара находились около 250 человек.

Часть эвакуационных выходов оказались заблокированными. Спасателям пришлось резать замки, чтобы люди смогли выйти. Внезапно началось обрушение кровли. Многие оказались под завалами.

На место пожара прибыли следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Недавно стало известно, что задержан предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать запущенная внутри помещения пиротехника.

В интернете про развлекательный центр множество отрицательных отзывов. Люди говорят о постоянных драках и конфликтах по ночам. Некоторые отмечают, что о пожарной безопасности в здании заботились плохо. По данным МЧС, проверки в «Полигоне» не проводились. Все из-за того, что собственником был предприниматель, отнесенный к категории «Малый бизнес».