Телят приучили «ходить на горшок» ради спасения планеты

В Новой Зеландии предложили приучить коров к туалету, чтобы спасти планету. Ученые из Оклендского университета и Лейбницкого института разработали специальную программу дрессировки для телят, которая позволит существенно снизить вред экологии, который сейчас наносит животноводство.

Исследователи говорят о том, что коровьи выделения загрязняют не только почву, но и воздух. В частности, в моче животных содержатся высококонцентрированные нитраты, а также они выделяют закись азота, которые в 300 раз вреднее углекислого. Все вместе это образует аммиак.

Дрессировка же позволит приучить телят «к горшку». Ученые поставили опыт с участием 16 особей, которых награждали за «справление нужды» в специальных «уборных». А если телята не слушались, их обливали холодной водой.

Результаты получились довольно многообещающими: через 2 недели тренировок 3/4 телят привыкли к тому, чего от них добивались. Исследователи отметили, что животным потребовалось для выработки нового навыка меньше времени, чем человеческому ребенку. Об этом пишет Bloomberg.

Постоянный сбор экскрементов позволит значительно сократить выбросы газов и количество нитратов. Участник опыта, профессор психологии Дуглас Эллиф отметил, что эксперимент доказал возможность довольно легкой дрессировки коров.