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Телят приучили «ходить на горшок» ради спасения планеты

Егор Левин
17:32 17.09.2021
Постоянный сбор экскрементов животных позволит значительно сократить выбросы газов и количество нитратов, наносящих значительный вред экологии.
Телят приучили «ходить на горшок» ради спасения планеты
© Фото: Sebastian Willnow, ZB, Globallookpress
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В Новой Зеландии предложили приучить коров к туалету, чтобы спасти планету. Ученые из Оклендского университета и Лейбницкого института разработали специальную программу дрессировки для телят, которая позволит существенно снизить вред экологии, который сейчас наносит животноводство.

Исследователи говорят о том, что коровьи выделения загрязняют не только почву, но и воздух. В частности, в моче животных содержатся высококонцентрированные нитраты, а также они выделяют закись азота, которые в 300 раз вреднее углекислого. Все вместе это образует аммиак.

Дрессировка же позволит приучить телят «к горшку». Ученые поставили опыт с участием 16 особей, которых награждали за «справление нужды» в специальных «уборных». А если телята не слушались, их обливали холодной водой.

Результаты получились довольно многообещающими: через 2 недели тренировок 3/4 телят привыкли к тому, чего от них добивались. Исследователи отметили, что животным потребовалось для выработки нового навыка меньше времени, чем человеческому ребенку. Об этом пишет Bloomberg.

Постоянный сбор экскрементов позволит значительно сократить выбросы газов и количество нитратов. Участник опыта, профессор психологии Дуглас Эллиф отметил, что эксперимент доказал возможность довольно легкой дрессировки коров.

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