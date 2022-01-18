Собянин предупредил о двойном росте заболеваемости COVID-19 на этой неделе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этой неделе рост заболеваемости коронавирусом в столице может вырасти в два раза. Об этом градоначальник заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Он отметил, то это связано с распространение омикрон-штамма.

«Одновременно с ростом доли "омикрона" растет и количество заболеваний. На той неделе оно выросло в два раза, и на этой неделе снова в два раза вырастет, скорее всего, в такой динамике будут происходить события», - сказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что омикрон-штамм вероятнее всего пока распространяется среди молодого поколения, поэтому не известно как он отразится на здоровье пожилых людей. Он отметил, что тяжелобольных пациентов, а также тех, кто переносит заболевание в средней форме, меньше, чем в прошлую волну.