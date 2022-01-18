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Голикова сообщила, что 40% случаев заражения COVID-19 в РФ приходятся на «омикрон»

Елизавета Потейчук
14:34 18.01.2022
По словам вице-премьера, 60% случаев новых заболеваний пришлось на штамм «дельта».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: neelam279, Pixabay
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что 60% всех случаев заражения коронавирустной инфекцией в РФ приходятся на штамм вируса «дельта». Кроме того, в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 вице-премьер отметила, что 40% заболеваний составили заражения «омикроном».

«На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты», - подчеркнула Голикова.

Помимо этого Татьяна Голикова заявила о сокращении сроков карантина по коронавирусу до семи дней. А председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей организовать для своих сотрудников удаленный режим работы там, где для этого существует возможность.

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