Голикова сообщила, что 40% случаев заражения COVID-19 в РФ приходятся на «омикрон»

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что 60% всех случаев заражения коронавирустной инфекцией в РФ приходятся на штамм вируса «дельта». Кроме того, в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 вице-премьер отметила, что 40% заболеваний составили заражения «омикроном».

«На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты», - подчеркнула Голикова.

Помимо этого Татьяна Голикова заявила о сокращении сроков карантина по коронавирусу до семи дней. А председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей организовать для своих сотрудников удаленный режим работы там, где для этого существует возможность.