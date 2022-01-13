Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения оценить готовность медицинских учреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда для инфицированных COVID-19.

«Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома», - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Накануне, 12 января, Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ заявил о необходимости привести в готовность больничные сети и промышленность к возможному всплеску случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, глава государства обратил внимание на важность наращивания тестирования и вакцинирования от COVID-19.

Напомним, что, по последним данным, в общей сложности на сегодняшний день в стране было зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.