NYT назвала возможных преемников Столтенберга Максим Крюков Как отметил автор материала, срок полномочий Столтенберга истечет осенью 2023 года, вследствие чего уже сейчас начинается активная борьба за пост генсека НАТО. Названы возможные кандидаты на пост генерального секретаря НАТО после окончания срока полномочий Йенса Столтенберга. Список претендентов опубликовала американская газета The New York Times. Как отметил автор материала, срок полномочий Столтенберга истечет осенью 2023 года, вследствие чего уже сейчас начинается активная борьба за пост генсека Североатлантического блока. В настоящий момент есть четыре человека, которые могут занять кресло генсека альянса. В это число входят вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд. По данным издания, в Вашингтоне ее кандидатуру называют основной. При этом, по словам источника NYT, Соединенные Штаты не будут выдвигать своего кандидата, поскольку генерал США традиционно занимает должность Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. Как передает газета, другими кандидатами на данный пост являются премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и бывший лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, автор публикации отмечает, что от Великобритании, возможно, будет баллотироваться действующий министр обороны страны Бен Уоллес. Однако, по словам журналиста, полномочия нынешнего генерального секретаря Североатлантического альянса могут быть продлены еще на год, в частности, в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент, которые пройдут в 2024 году. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не согласен с заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу того, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления в альянс. Однако Столтенберг заявлял, что процесс присоединения двух стран к Североатлантическому блоку пора завершить, так как они уже выполнили условия, ранее поставленные Турцией, необходимые для принятия их в НАТО.