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На Украине вступил в силу запрет для российских судов на доступ ко внутренним водам страны

Виктория Ивашечкина
08:14 01.01.2022
Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в украинском Государственном судовом реестре судов, которыми владеют граждане РФ.
На Украине вступил в силу запрет для российских судов на доступ ко внутренним водам страны
© Фото: Денис Петров, РИА Новости
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На Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды страны. Соответствующий документ, который был принят Верховной радой, размещен на сайте украинского парламента. 

Так, закон запрещает судам под флагом «государства-агрессора» , как на Украине называют Россию, перевозку пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами. Уточняется, что запрет ввели и в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

Помимо этого, данный документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины судов, которыми владеют граждане России.

В конце декабря в ходе Большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает. Такой ответ дал глава государства на вопрос британской журналистки о якобы «возможном нападении» РФ на Украину.

Кроме того, Путин сообщил о впечатлении, что на Украине готовят третью военную операцию. По словам главы РФ, западные страны поставляют на Украину летальное оружие, включая вертолеты и противотанковые комплексы.

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