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Россиянам напомнили, какой стаж не учитывается при начислении пенсии

Анна Назайкина
07:49 12.01.2022
Пенсионные выплаты больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель, отметила эксперт.
Россиянам напомнили, какой стаж не учитывается при начислении пенсии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В настоящий момент в России при начислении пенсионных выплат трудовой стаж не играет главную роль, однако в некоторых случаях имеет особое значение. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов Елена Григорьева.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — сказала эксперт.

Как объяснила Григорьева, сейчас время очного обучения студента не засчитывается в качестве трудового стажа. В то же время срок службы в армии, а также отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет учитывают, но лишь в случаев, когда россиянин работал до и после наступления этих периодов.

Кроме того, экономист добавила, что пенсия в большей степени связана не со стажем, а с размером страховых взносов, выплачиваемых работодателем. Эти взносы, в соответствии с действующей формулой, переводят в баллы, на основании которых гражданин и получит страховую часть выплаты.

Накануне, 11 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Дмитрий Песков заявил, что позиция Владимира Путина в отношении индексации российских пенсий остается прежней. Ранее, 23 декабря прошлого года, в ходе пресс-конференции российский лидер заявил, что правительство страны должно предпринять все необходимые меры для реализации индексации пенсий до фактической инфляции.

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