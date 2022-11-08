Овладеть окопами: мобилизованные отработали тактику штурма укрепленных позиций в Ставрополье

Во время учебного боя резервисты отточили навыки стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, отработали штурм неприятельских позиций на одном из полигонов в Ставрополье.

Штурмовые группы огневым «кинжалом» вывели из строя наступающие силы, а затем короткими перебежками и ползком достигли окопов, где захватили небольшой отрезок рубежа, создав брешь в боевых порядках противника.

Во время учебного боя резервисты отточили навыки стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Занятия проходили под руководством инструкторов с боевым опытом. Во время тренировки учитывалась специфика проведения спецоперации на Украине.

Ранее корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев рассказал, как российские саперы ищут взрывоопасные предметы, а также обезвреживают их в зоне СВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов