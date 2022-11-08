Кроваво-красная Луна взошла над территорией России

Необычного цвета Луну смогут увидеть в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале и в российской Арктике.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Красная Луна взошла над Россией. Необычное явление можно увидеть в небе прямо сейчас. Однако все фазы затмения смогут наблюдать лишь жители Сибири и Дальнего Востока. Причем даже невооруженным глазом.

Кровавого цвета Луна ненадолго появится на Урале, а также в Архангельской и Мурманской областях. Но жители европейской части России полюбоваться красным спутником Земли вовсе не смогут.

В конце октября увидеть частичное солнечное затмение смогли жители всей планеты. Явление запечатлели во многих городах, в том числе и подмосковном Королеве. В российской столице Луна начала закрывать Солнце в 12.24.