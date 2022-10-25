Частичное солнечное затмение запечатлели в Королеве

В столице затемнение можно будет наблюдать до 14.51.

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Жители всей планеты сегодня, 25 октября, могли увидеть частичное солнечное затмение. Явление запечатлели во многих городах, в том числе и подмосковном Королеве.

В Москве Луна начала закрывать Солнце в 12.24. Явление достигнет своего пика в 13.38, а закончится в 14.51.

Ранее научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин рассказал, что полное солнечное затмение в России можно будет наблюдать в 2033 году на Дальнем Востоке. Однако, по его словам, мало кто из россиян увидит это завораживающее явление.