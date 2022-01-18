В Кремле отреагировали на заявления министра обороны Великобритании о поставках ПЗРК на Украину

Сообщения США и Великобритании о возможных поставках вооружений, включающих ПЗРК, на Украину в Кремле назвали «чрезвычайно опасными» и способствующими росту напряженности в регионе.

«Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными. Циркуляция ПЗРК - это отдельная субстанция, которая регулируется международным правом», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова министра обороны Великобритании и американских сенаторов о поставках соответствующих вооружений на Украину.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стране нужно больше оружия. Он отметил, что не может озвучить конкретные виды оружия, в котором она нуждается, но уточнил, что их список передается партнерам.