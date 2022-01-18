Кремль не планирует вводить всероссийский локдаун

В Кремле не планируют вводить локдаун в масштабах всей страны, решения об ограничениях из-за коронавируса должны приниматься на региональном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, клиентов локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые имеют руководители регионов. От региона к региону ситуация может меняться. Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "Омикрон"», - сказал Песков журналистам.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице могут быть введены новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса. Однако это произойдет только в случае высокой загрузки здравоохранительной системы - решение будет принято в зависимости от числа госпитализаций.