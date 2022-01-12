Власти Москвы не исключили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма

В Москве могут быть введены новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса. Такую возможность не исключил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире «России 24».

По словам заммэра, власти рассматривают возможность ввести новые ограничения. Однако это произойдет только в случае высокой загрузки здравоохранительной системы – решение будет принято в зависимости от числа госпитализаций в Москве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что цифры заболеваемости новым штаммом в России будут очень высокими – дело здесь в специфике нового штамма. В данный момент никто не может сказать, будет ли необходим новый локдаун, заключили в Кремле.

Вместе с тем Песков напомнил о важности вакцинации и ревакцинации. Люди, которые сделали прививку больше полугода назад, могут получить бустер и тем самым улучшить эпидемиологическую ситуацию.