В МИД РФ заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме

Министерство иностранных дел России сообщило, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. Таким образом ведомство отреагировало на публикацию New York Times о том, что семьи сотрудников диппредставительства якобы уезжают из Украины.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», - цитирует ТАСС сообщение российского ведомства.

Согласно публикации американской газеты, на Украине якобы началась эвакуация дипломатов из российского посольства. Издательство ссылается на американских и украинских чиновников.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину». Он также отметил, что Украина находится под внешним управлением США и Вашингтон может заставить Киев выполнять минские договоренности.