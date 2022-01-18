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В МИД РФ заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме

Алексей Курильченко
10:06 18.01.2022
Ведомство отреагировало на заявления о якобы эвакуации диппредставительства на Украине.
В МИД РФ заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме
© Фото: РИА Новости
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Министерство иностранных дел России сообщило, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. Таким образом ведомство отреагировало на публикацию New York Times о том, что семьи сотрудников диппредставительства якобы уезжают из Украины.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», - цитирует ТАСС сообщение российского ведомства.

Согласно публикации американской газеты, на Украине якобы началась эвакуация дипломатов из российского посольства. Издательство ссылается на американских и украинских чиновников.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину». Он также отметил, что Украина находится под внешним управлением США и Вашингтон может заставить Киев выполнять минские договоренности.

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