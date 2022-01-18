Путин обсудит с президентом Ирана совместные действия по иранской ядерной программе

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Сейед Эбрахим Раиси на переговорах 19 января планируют обсудить реализацию совместных проектов в экономике и международные темы, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Напомним, переговоры по проблемам восстановления иранского ядерного досье ведутся с апреля 2021 года. В постоянном контакте с Ираном находится международная «пятерка» (Россия, Великобритания, Франция, ФРГ и Китай). На повестке дня возможность снятия санкций США с Исламской Республики и выполнение Ираном ранее взятых на себя обязательств.