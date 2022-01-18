Грызлов заявил, что РФ не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ Белоруссии

Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что силы НАТО продолжают наращивать свои силы возле границ России. В частности вооружения альянса располагаются возле Белоруссии. Дипломат заявил, что это не останется незамеченным.

«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. В ходе упомянутого миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе. Конечно, это не остается незамеченным», - заявил Грызлов в интервью ТАСС.

Борис Грызлов был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2022 года. На этом посту Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который был назначен послом в марте 2021 года.