Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии

Владимир Путин назначил председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова чрезвычайном и полномочным послом России в Белоруссии. Это следует из указа президента РФ.

На этом посту Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который был назначен послом в марте 2021 года.

Также Грызлов является представителем России в контактной группе по Донбассу. В разные годы он занимал должности министра внутренних дел РФ, постоянного члена Совета безопасности страны, а также председателя Госдумы.