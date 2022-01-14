Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии
На этом посту Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который был назначен послом в марте 2021 года.
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Владимир Путин назначил председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова чрезвычайном и полномочным послом России в Белоруссии. Это следует из указа президента РФ.
На этом посту Грызлов сменил Евгения Лукьянова, который был назначен послом в марте 2021 года.
Также Грызлов является представителем России в контактной группе по Донбассу. В разные годы он занимал должности министра внутренних дел РФ, постоянного члена Совета безопасности страны, а также председателя Госдумы.