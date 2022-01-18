Способность реагировать на кризисы отработают на совместных учениях РФ и Белоруссии

Способность решать внезапно возникающие задачи по локализации кризисов на угрожаемых направлениях отработают Вооруженные силы РФ и Белоруссии во время проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», - сказал он.

Фомин отметил, что на совместных учениях Вооруженных сил Белоруссии и России «Союзная решимость - 2022» будут отработаны такие задачи, как отражение внешней агрессии и борьба с терроризмом.

Замглавы военного ведомства добавил, что Россия и Белоруссия могут задействовать весь совместный военный потенциал для обеспечения безопасности. Это будет учтено при предстоящей отработке совместных действий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов