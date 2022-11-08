ФИФА и УЕФА разрешили товарищеский матч между сборными Таджикистана и РФ

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили провести товарищеский матч между сборными России и Таджикистана. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА, об этом рассказала пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

«Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», - передает ТАСС заявление пресс-службы.

Встреча команд состоится в Душанбе 17 ноября в шесть часов вечера по московскому времени.

Ранее Украина обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой исключить Россию из организаций. В качестве основания указана интеграция футбольных клубов из новых регионов РФ в российские соревнования.