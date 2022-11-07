В стране и мире Пожилая пара из Украины попалась на контрабанде валюты в аэропорту Кишинева Ирина Елагина Украинских пенсионеров задержали в аэропорту Кишинева за контрабанду валюты. © Фото: Михай Карауш РИА Новости Читайте нас на: Супружескую пару пенсионного возраста задержали в международном аэропорту Кишинева за контрабанду валюты. О попытке незаконного перемещения крупной суммы денег через границу сообщила Пограничная полиция Молдавии. «Прибывшие с Украины супруги (74 и 67 лет соответственно), направлявшиеся на рейс Кишинев-Варшава- Тель-Авив задекларировали 40 тысяч долларов. Однако рентген багажа выявил среди вещей еще 20 тысяч долларов, 51 тысячу гривен, 3 600 евро. Незадекларированные финансовые средства были конфискованы», - сообщило РИА Новости со ссылкой на пограничное ведомство. Делом украинских пенсионеров занимается Управление уголовных расследований Таможенной службы Молдавии. Ранее сообщалось о многотысячной акции протеста в Кишиневе с требованием об отставке правительства. Экспертное мнение и аналитика