Пропавшие под Мурманском отец и сын вышли на связь

Отец и сын, пропавшие в Мурманской области во время катания на снегоходе, вышли на связь. По словам мужчины, они были вынуждены заночевать в лесу из-за поломки транспорта. Они находятся в 10 километрах от поселка Никель.

«По словам мужчины, накануне их снегоход сломался, из-за чего они остались ночевать в лесу. Рыбак отметил, что и он сам, и его сын чувствуют себя удовлетворительно, однако к утру закончились все запасы еды... Спасатели уже выехали им навстречу», - сообщает Life.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили об организации поисков отца и сына. На поиски были направлены две группы спасателей с техникой и волонтеры.