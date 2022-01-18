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Пропавшие под Мурманском отец и сын вышли на связь

Алексей Курильченко
12:18 18.01.2022
В время поездки у них сломался снегоход, пришлось заночевать в лесу.
Пропавшие под Мурманском отец и сын вышли на связь
© Фото: МЧС РФ
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Отец и сын, пропавшие в Мурманской области во время катания на снегоходе, вышли на связь. По словам мужчины, они были вынуждены заночевать в лесу из-за поломки транспорта. Они находятся в 10 километрах от поселка Никель.

«По словам мужчины, накануне их снегоход сломался, из-за чего они остались ночевать в лесу. Рыбак отметил, что и он сам, и его сын чувствуют себя удовлетворительно, однако к утру закончились все запасы еды... Спасатели уже выехали им навстречу», - сообщает Life.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили об организации поисков отца и сына. На поиски были направлены две группы спасателей с техникой и волонтеры.

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