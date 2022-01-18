Под Мурманском пропали отец с сыном во время катания на снегоходе

В Мурманской области возле поселка Никель мужчина с 8-летним сыном пропали, уехав катать на снегоходе к озерам Заяц и Восьмерка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«17.01.2022 в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по "Системе-112" поступило сообщение, что гражданин 1975 г. р. со своим сыном 2014 г. р. уехали утром на снегоходе от пгт Никель к озеру Заяц. Должны были вернуться с наступлением темного времени суток. В настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходят», - говорится в сообщении.

На поиски были направлены две группы спасателей с техникой и волонтеры. В настоящий момент поиски продолжаются. По неподтвержденной информации, пропавшие вышли на связь, они находятся в 10 километрах от поселка.

В декабре группа из семи альпинистов запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии, сотрудники экстренных служб отправились на их поиски. Как было отмечено, туристическая группа заранее зарегистрировала свой маршрут в МЧС России.