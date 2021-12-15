Нарышкин раскрыл детали переговоров с главой ЦРУ Бернсом

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что во время своей встречи с коллегой из ЦРУ Уильямом Бернсом отметил заинтересованность в сотрудничестве спецслужб на основе общепринятых принципов партнерства.

«Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали свое нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнерам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности», - сказал Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, к таким общепринятым принципам относятся равноправие, конфиденциальность и соблюдение негласных этических норм в разведсообществе. Встреча Нарышкина с Бернсом состоялась в Москве второго ноября по инициативе США. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие.