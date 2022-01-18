В Европе может начаться двойная эпидемия из-за гриппа

Этой зимой в Европу стремительными темпами возвращается вирус гриппа, после практически полного исчезновения в прошлом году. Из-за этого эксперты выразили опасения о начале «твиндемии» - двойной эпидемии вместе с COVID-19. При этом сомнения у экспертов вызвала и эффективность вакцин от гриппа.

По данным ВОЗ, в декабре 2021 года число госпитализаций в отделения интенсивной терапии из-за гриппа в Европе составило 43. Для примера, за весь декабрь 2020 года был госпитализирован один пациент с гриппом, сообщает Reuters. По мнению экспертов, это может говорить о долгом сезоне гриппа, который продлится до лета.

«Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», - сказал эксперт Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний по гриппу Паси Пенттинен.

Ранее Роспотребнадзор констатировал рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в России в начале 2022 года. Сообщается о превышении эпидемиологических порогов в 46 регионах страны.