Пожар площадью 700 квадратных метров произошел в Томске: видео

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В Томске загорелся жилой дом, жителей здания пришлось эвакуировать. В Сеть попали кадры пожара.

По имеющимся данным, пламя распространилось на площади 700 квадратных метров. На кадрах видны клубы дыма и огонь, охвативший крышу. Также пожар затронул верхний этаж дома. На место прибыли экстренные службы.

Ранее страшный пожар произошел в Костроме в ночном клубе «Полигон». Он начался в ночь на 5 ноября после запущенной в потолок здания ракетницы. В результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали.