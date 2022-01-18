Гинцбург заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»

Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «омикрон» составляет около 75%, сообщил руководитель НИЦ. им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация "Спутником Лайт", то 100% защита к "омикрону"», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

По словам главы НИЦ им. Гамалеи, эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма снижается всего в 8 раз, в то время как у других препаратов это показатель равен 21. Он добавил, что такого уровня все равно достаточно, чтобы защититься от инфекции.

«Можно сказать, что на сегодняшний день мы располагаем высокоэффективной вакциной, которая при правильном использовании в виде бустирующего компонента можно полностью решать все задачи по защите нашего населения», - резюмировал Александр Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к омикрон- штамму коронавируса.