Крупный тигр вышел покрасоваться перед людьми в Приморье

Жители Приморья сняли на видео встречу с крупным тигром. Хищника заметили на заснеженной лесной дороге в Тернейском районе в начале января. Как сообщила автор записи в соцсети, за зверем удалось понаблюдать почти сорок минут.

В центре «Амурский тигр» отметили, что место, где люди увидели большую кошку, «одно из самых тигриных», однако такая продолжительная встреча - большая редкость.

Как добавили в учреждении, «видимо, тигр уж очень сам себе нравится и не может больше держать такую красоту в тайне».

Пара, которой хищник продемонстрировал себя, не стала его пугать: люди издалека наблюдали за грациозным хищником, пока он не свернул в чащу.

Амурский тигр находится на грани исчезновения и включен в Международную Красную книгу.