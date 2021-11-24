Путин поддержал идею ввести ответственность за внедрение российского ПО

Президент России Владимир Путин согласился с инициативой главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта. Со слов Шадаева, госкомпании потратили в два раза меньше средств, которые, по их заявлению, должны были быть потрачены на российское ПО. Предложение глава Минцифры внес в ходе совещания Путина с кабмином.

«Госкомпании даже те средства, которые заявили, что потратят на российский софт, потратили точно в два раза меньше. По нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок недополучил порядка 70 миллиардов рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный софт. Мы должны, наверное, ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в плане», - обратился Шадаев к президенту.

Глава российского государства, в свою очередь, согласился с идеей Шадаева и подчеркнул, что для госкомпаний может стать недоступным то, чем они пользуются сегодня. И если руководители будут не готовы к таким условиям, то, говорит президент, они понесут ответственность.

Ранее в Минцифры не исключили, что изменят систему проверки QR-кодов. Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фальшивые коды.