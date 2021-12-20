«Они бились за родной дом»: ФСБ рассекретила секретные документы о создании партизанских отрядов под Тулой в годы войны

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники российских органов безопасности. В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 103-й годовщине образования органов военной контрразведки. Руководство Департамента военной контрразведки, действующие сотрудники и ветераны возложили цветы к монументу военным контрразведчикам, отдавшим жизнь за Отечество. А в Зале боевой славы состоялась передача государственных наград, принадлежавших почетному сотруднику органов госбезопасности генерал-лейтенанту Ивану Устинову. Он ушел из жизни в январе прошлого года в возрасте 100 лет. Родные Ивана Лаврентьевича передали в экспозицию музея более 20 наград легендарного контрразведчика.

«Одно из центральных мест по праву принадлежит генералу Устинову. Это человек-эпоха с профессиональным и жизненным опытом. Поэтому важность сегодняшнего мероприятия, безусловно, имеет значение для молодого поколения. Продолжая работу по увековечиванию, мы сохраняем память героев, которые любили и делами прославляли свою Родину», - рассказала представитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Анна Круглова.

В галерее комплекса представили новый цикл сюжетных картин, написанных сотрудником Студии военных художников имени Грекова художником Андреем Дроздовым. Работы посвящены героям военной контрразведки.

«Я хочу искренне поздравить ветеранов, действующий оперативный состав военной контрразведки, структурные подразделения ФСБ с нашим общим праздником. Подчеркну особенно, что сегодня ФСБ решает непростые задачи, успешно противодействует иностранным спецслужбам, защищает экономическую безопасность страны, титанические усилия противодействия терроризму. Решается множество других очень сложных задач», - заявил генерал-полковник в отставке, бывший руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний.

Также ко Дню работника органов безопасности ФСБ рассекретила уникальные архивные документы о создании партизанских отрядов и разведгрупп в Тульской области. На сайте ведомства опубликованы докладные записки о работе 4-го отдела УНКВД в годы войны. Уже к 15 сентября 1941 года управлением создано 80 диверсионных групп и 30 партизанских отрядов численностью до тысячи человек. А в октябре 1941 года их стало в 10 раз больше. Важнейшую роль в обороне Тулы сыграл 156-й полк НКВД, награжденный орденом Красного Знамени. В его состав вошли жители города оружейников. Совместными усилиями бойцов и партизан важнейшие для страны оборонные предприятия Тулы удалось отстоять.

«Пулеметчик 156-го полка Сидоркин В.Н 1905 года призывался военкоматом Тулы. Из адреса Рогожинский поселок, 163. То есть от передовой его дом отделяло несколько сотен метров. Таких ребят не сломишь. Они бились за родной дом. Они просто умирали, но не уходили. И выдержали натиск», - рассказал генерал-майор в отставке, начальник УФСБ России по Тульской области (1996-2008) Владимир Лебедев.

Особое место в Зале боевой славы ветеранской организации военной контрразведки отдано благотворительной программе «Молчаливое эхо войны». Уже несколько лет на местах кровопролитных боев усилиями сотрудников и ветеранов военной контрразведки, Федеральной службой безопасности и Министерством обороны устанавливаются мемориальные памятники, которые получили название «Часовые памяти».