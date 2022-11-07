В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит в районе населенного пункта Новая Каменка российскими средствами ПВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Еще российские расчеты ПВО уничтожили за сутки шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка в ДНР.

Удалось перехватить и 14 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Они были уничтожены в районах населенных пунктов Новая Каховка, Отрадокаменка, Корсунка в Херсонской области, а также в районах Старогнатовки, Грузско-Ломовки и Донецка на территории ДНР.

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Поражены семь украинских пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное (Харьковская область), Водяное, Павловка (ДНР), Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка (Херсонская область). Кроме этого, были поражены 72 украинских артиллерийских подразделения и другие войска в 186 районах.

Были уничтожены два украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения. Они находились в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое в Запорожской области. Уничтожению подверглось и вражеское хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Галициново в Николаевской области.

А в районе Краматорска были уничтожены две вражеские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселка в ДНР удалось уничтожить украинскую самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 331 самолета, 170 вертолетов, 2 458 беспилотников, 387 ЗРК, 6 421 танка и других боевых бронированных машин, 884 боевых машин РСЗО, 3 562 орудий и минометов, а также 7 109 единиц специальной автотехники.

Также Конашенков сообщил о провале украинских попыток наступления на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов