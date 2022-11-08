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Лыжник Червоткин заявил, что российские лыжники должны популяризировать свой спорт

Анастасия Бобылева
11:05 08.11.2022
Спортсмен призвал коллег в отсутствие международных соревнований работать в России и стараться популяризировать свой вид спорта, а не гнаться за большими деньгами.
Лыжник Червоткин заявил, что российские лыжники должны популяризировать свой спорт
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Чемпион Олимпийских игр 2022 года лыжник Алексей Червоткин заявил, что в отсутствие международных соревнований его коллеги могут популяризировать свой вид спорта, работая в России. Он обратил внимание на то, что не всегда стоит искать выгоду и думать о деньгах, иногда стоит трудиться просто «на благо обществу».

«Как любой человек, мы работаем и должны думать о себе и близких. Но нужно понимать, что не все зациклено на деньгах. Должна быть где-то (работа) и на благо обществу. Мы будем выступать в России, у нас не будет огромных заработков, кроме нашей зарплаты, но люди будут видеть нас, мы будем популяризировать наш вид спорта», - цитирует его РИА Новости.

Во вторник Червоткин занял второе место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км в Ханты-Мансийске на контрольных стартах сборной РФ. Он признался, что его предсезонная подготовка была не очень успешной из-за коронавируса - спортсмену пришлось уехать со сборов.

Он отметил, что ждет окончания тренировочного процесса и начала соревнований. Конкуренция, по словам лыжника, будет достаточно серьезной, и соревнования обещают быть интересными.

Говорить что-либо про Олимпиаду в 2026 году спортсмен не стал. Он заявил, что до нее может произойти что угодно.

«Что касается Олимпиады-2026, то я живу здесь и сейчас, готовлюсь к сезону. До следующей Олимпиады еще три с половиной года, и все может измениться как в лучшую, так и худшую сторону», - сказал Червоткин.

В последнее время российские спортсмены вынуждены отказаться от многих международных соревнований. Их не допускают к участию из-за ситуации на Украине. Так, недавно российских волейболистов не допустили к квалификации Олимпийских игр - 2024 в Париже.

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