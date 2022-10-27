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Российские волейболисты не допущены к квалификации ОИ-2024 в Париже

Егор Левин
09:43 27.10.2022
Списки допущенных команд сформированы на основании рейтинга Международной федерации волейбола.
Российские волейболисты не допущены к квалификации ОИ-2024 в Париже
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российские волейболисты не допущены к квалификации Олимпийских игр-2024 в Париже. Ни мужская, ни женская сборные России не вошли в число участников из-за отстранения от международных соревнований.

Списки допущенных к квалификации ОИ команд сформированы на основании рейтинга Международной федерации волейбола. Россиян среди них нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее депутат Европарламента назвала расизмом отстранение спортсменов из России. Кристин Андерсон также назвала позором действия некоторых политических лидеров, которые, «склоняют современное сообщество к племенам».

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