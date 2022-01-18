В Минсельхозе опровергли массовое завышение цен на сладости

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что в стране отсутствует массовый тренд на повышение цены кондитерских изделий. Производители стараются сдерживать рост стоимости на фоне издержек, но на рынке могут наблюдаться отдельные случаи пересмотра цен на некоторые наименования.

«Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности», - говорится на сайте ведомства.

Ранее в Минсельхозе предупредили россиян об увеличении цен на подсолнечное масло и пшеничную муку, а также сделанного из нее хлеба. По расчетам ведомства, рост ожидается к февралю 2022 года.