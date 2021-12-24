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Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла

Анна Берестовая
02:25 24.12.2021
В России ожидается рост цен на хлеб и масло в начале следующего года.
Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла
© Фото: pexels.com
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В ближайшее время в России могут увеличиться цены на подсолнечное масло и пшеничную муку, а также сделанного из нее хлеба. Такая информация следует из прогноза Минсельхоза, подготовленного 10 декабря для правительства РФ.

Согласно расчетам ведомства, ко 2 февраля следующего года производители муки могут повысить ее цену на 2,9% по отношению к ноябрю 2021 года. В рознице ее стоимость поднимется еще заметнее, а именно - на 3,7%. Это в свою очередь приведет к подорожанию хлеба на 1,9% в производстве и на 2,1% на полках магазинов.

Подсолнечное масло, как полагают в министерстве, к 26 января станет на 1% дороже в производстве, чем было в ноябре. Рост его цены в магазинах составит 2,2%. Увеличение стоимости этого товара, как пишет газета «Известия», предсказывается даже несмотря на то, что цена семян подсолнечника в этот период понизится на 3,1%.

Ранее, согласно сведениям прессы, национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта предупредила о повышении цен на транспортные услуги на 15-25%. Подорожает как большегрузный, так и малотоннажный транспорт.

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