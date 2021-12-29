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Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии

Анна Назайкина
11:26 29.12.2021
Как уточняется, туристы подали сигнал SOS c указанием GPS координат.
Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии
© Фото: МЧС РФ
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Группа из семи альпинистов запросила помощь спасателей  в горах Кабардино-Балкарии, сотрудники экстренных служб отправились на их поиски. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по республике.

«09:40 29.12.2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве 7 человек, подала сигнал SOS c указанием GPS координат», - сообщили в экстренных службах.

Как было отмечена, туристическая группа заранее зарегистрировала свой маршрут в МЧС России.

Уточняется, что к поисково-спасательным работам в Черекском ущелье было привлечено четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одна единица техники.

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