Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии

Группа из семи альпинистов запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии, сотрудники экстренных служб отправились на их поиски. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по республике.

«09:40 29.12.2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве 7 человек, подала сигнал SOS c указанием GPS координат», - сообщили в экстренных службах.

Как было отмечена, туристическая группа заранее зарегистрировала свой маршрут в МЧС России.

Уточняется, что к поисково-спасательным работам в Черекском ущелье было привлечено четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одна единица техники.