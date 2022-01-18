Глава Росатома назвал причину затора судов в Арктике в конце 2021 года

Более 20 судов застряли в акватории Северного морского пути в конце ноября 2021 года из-за неправильного разделения полномочий по контролю за движением судов между Росатомом и Минтрансом, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов. Но, как оказалось, контроль был недостаточным», - цитирует Лихачева РБК.

Глава Росатома добавил, что необходимо работать на СМП согласованно и в любое время понимать, где какое судно находится и как его вытаскивать в случае возникновения проблем.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов сообщил, что к 2030 году на базе Северного морского пути планируется построить круглогодичный транспортный коридор.