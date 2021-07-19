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На базе Севморпути создадут круглогодичный транспортный коридор

Валентина Пескова
21:25 19.07.2021
Северный морской путь, по замыслу создателей, должен завершить создание трех основных коридоров, которые «сошьют» страну в направлении Восток-Запад.
На базе Севморпути создадут круглогодичный транспортный коридор
© Фото: Rosatom via Globallookpress.com
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К 2030 году на базе Северного морского пути планируется построить круглогодичный транспортный коридор. Для этого сейчас создается современный флот, благодаря которому будет обеспечена круглогодичная навигацию и устойчивая связь за счет мощной спутниковой группировки.

Как сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совета по стратегическом развитию и проектам с участием президента РФ, стоимость проекта оценивается в 716 миллиардов рублей, из которых 250-260 миллиардов, предположительно, внесет концерн-гигант «Росатом».

«Необходимо создать единую цифровую платформу, которая позволит отслеживать в режиме реального времени движение грузов, создать портовую и энергетическую инфраструктуру», - сказал Белоусов.

Вице-премьер подчеркнул, что Северный морской путь «фактически завершит создание трех основных коридоров», которые «сошьют» страну в направлении Восток-Запад. Путь дополнит железнодорожный коридор, который проходит через центр России и связывает Сибирь с портами Дальнего Востока.

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