СМИ: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Неопознанный снаряд запущен КНДР в направлении Японского моря в пятницу, 14 января. Об этом сообщает агентство Younhap со ссылкой на военное командование Южной Кореи.

О запуске сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, не уточнив подробностей. Издание отмечает, что это уже третий запуск за немногим более недели.

Ранее официальный Пхеньян подтвердил успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты несколько дней назад. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель.