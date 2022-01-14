Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Анна Касаткина
08:53 14.01.2022
КНДР проводит уже третий запуск за последние несколько дней.
СМИ: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
© Фото: U.S. Space Force Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Неопознанный снаряд запущен КНДР в направлении Японского моря в пятницу, 14 января. Об этом сообщает агентство Younhap со ссылкой на военное командование Южной Кореи.

О запуске сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, не уточнив подробностей. Издание отмечает, что это уже третий запуск за немногим более недели.

Ранее официальный Пхеньян подтвердил успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты несколько дней назад. Ракета якобы преодолела тысячу километров и поразила выбранную цель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:53 В стране и мире
СМИ: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
08:32 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета на Алтае
07:10 Армия
Видео
Сквозь леса, поля и горы: как работают трубопроводные войска ВС РФ
04:55 В стране и мире
«Это не панацея»: Салливан признал неэффективность американских санкций
00:38 В стране и мире
Помощник Байдена по нацбезопасности оценил переговоры с Россией
Популярное
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.