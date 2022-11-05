ВСУ выпустили по Сватово 4 ракеты из РСЗО HIMARS

В настоящий момент уточняется информации о пострадавших и масштабе повреждений.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Сватово Луганской Народной Республики, выпустив по городу четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В настоящий момент уточняется информации о пострадавших и масштабе повреждений.

Накануне были опубликованы кадры последствий обстрела украинскими боевиками жилого дома в Макеевке. Два человека погибли в результате обстрела украинских националистов поселка Владимировка под Донецком. Еще один мирный житель был ранен. Массированному удару подверглась Горловка. Противник выпустил по городу тридцать ракет из «Градов». А в Макеевке обстрел начался, когда люди еще спали.