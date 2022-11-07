Пламя перекидывается с корпуса на корпус: кадры пожара в здании администрации Донецкой ж/д

Пожар возник после обстрела со стороны националистов, Вероятнее всего, они выпустили по центру Донецка снаряды натовского калибра, их было шесть.

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Корреспондент «Звезды» продолжает сообщать новые подробности о случившемся пожаре в Донецке. Напомним, украинские боевики этой ночью обстреляли центр города. Пожар произошел в здании администрации Донецкой железной дороги.

«Шесть снарядов со стороны украинских боевиков ударили сегодня ночью по центру Донецка. Предположительно это были снаряды натовского 155-го калибра», - рассказал Владислав Кустов.

Он добавил, что на месте работают пожарные службы, они пытаются локализовать возгорание. Но, по словам корреспондента, «видно, что перекрытия в здании - деревянные и пламя быстро перекидывается с корпуса на корпус».

Ранее сообщалось, что воздушный удар националистов практически «выгрыз» куски из зданий. Когда-то внушительные постройки стали похожи на декорации. На кадрах видно, каков масштаб разрушений. Жилые дома охвачены мощным пламенем, вырывающимся из зданий с нескольких сторон.