Пылающие руины: как выглядит центр Донецка после обстрела боевиками

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донецке продолжается работа по устранению последствий атаки украинских националистов, пришедшейся по центру города. Что остается от района, попавшего под обстрел артиллерии «натовского» калибра, своими глазами увидел корреспондент «Звезды».

На кадрах, снятых журналистом, видны масштабы разрушений. Многоэтажные дома охвачены мощным пламенем, вырывающимся из зданий с нескольких сторон.

Воздушный удар националистов практически «выгрыз» куски из зданий. Когда-то внушительные постройки стали похожи на декорации: настолько неправдоподобно смотрятся огнедышащие пустоты снесенных обстрелом стен.

Ранее представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило об обстреле столицы региона оружием калибра 155-мм со стороны украинских боевиков. Огонь велся из населенного пункта Нетайлово.