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Пользователи со всего мира поразились низким ценам на продукты живущей под санкциями РФ

Марина Крижановская
06:32 07.11.2022
Большинство отмечают, что восьмимесячные санкции не оказали на Россию желаемого результата, но отразились больше на самих европейцах.
Пользователи со всего мира поразились низким ценам на продукты живущей под санкциями РФ
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Иностранные граждане и, прежде всего, жители западных стран были удивлены изобилием продуктов, овощей и фруктов на прилавках в российских магазинах.

Блогер из Австралии с ником Travelling with Russell побывал в одном из российских гипермаркетов и показал пользователям, что полки там не так уж и пусты. В своем ролике он рассказывает, что западные санкции не оказали влияния на российский продуктовый рынок. Он отмечает, что хотя многие бренды и ушли из России, но их место заняли местные производители.

Пользователи видеохостинга YouTube оставили под этим роликом 10 тысяч комментариев. Один из них написал, что санкции, вводимые против России, «больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street».

«Путин предложил закон, который, в случае его принятия, значительно упростит процесс получения виз в Россию. К тому же это был его ответ на тенденцию европейцев к отмене туристических виз для россиян. Думаю, он хочет, чтобы больше людей своими глазами увидели, как на самом деле обстоят дела в России. Это видео служит этой же цели, и я ценю это», - написал комментатор с ником John Bon Jovi.

Другой пользователь Tony отметил, что цены на продукты в российских супермаркетах уже включают НДС.

«Это примечание для жителей США: в России все цены во всех магазинах уже включают все соответствующие налоги, так что вы видите окончательную цифру на этикетке и не нужно добавлять к цене НДС или что-то еще. Наслаждайтесь покупками», - подчеркнул он.

Немногим ранее британский телеканал отметил, что из-за высокой инфляции британцы распродают вещи и питаются в кредит. Согласно данным опроса, более 25 процентов участников признались, что стали пользоваться кредитными картами в продуктовых из-за быстрого роста цен.

Еще четверть рассказали о том, что им приходится продавать личные вещи. Пропускают приемы пищи ради экономии 24 процента британцев, а пятая часть занимает деньги у близких.

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